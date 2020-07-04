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أقار وغولر يزوران مقبرة الشهداء الأتراك في مالطا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.07.2020 22:35
آخر تحديث في 05.07.2020 03:27
أقار وغولر يزوران مقبرة الشهداء الأتراك في مالطا

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر، السبت، بزيارة مقبرة الشهداء الأتراك في مالطا.

جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها أقار رفقة غولر إلى عاصمة مالطا فاليتا، عقب زيارته ليبيا.

والتقى أقار سفير أنقرة لدى فاليتا كرم أحمد قراطلي، في مقر السفارة، ثم انتقل إلى مقبرة الشهداء الأتراك.

ووضع الوزير إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على الدفتر الخاص في مقبرة الشهداء.

وفي وقت سابق السبت، التقى أقار وغولر، وزير داخلية مالطا بايرون كاميليري، أعقبه اجتماع بين الوفود.

والجمعة، أجرى أقار وغولر زيارة إلى طرابلس، عقدا خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في ليبيا.

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