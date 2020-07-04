وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، ضمن عملية "المخلب النمر" شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "جرى تحييد 3 عناصر من المنظمة الإرهابية خلال عملية المخلب النمر".

وأشارت الوزارة في التغريدة، إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها بندقيات وقنابل يدوية وقذائف صاروخية وغيرها.

وفي 17 يونيو، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.