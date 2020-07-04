حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تلامس 180 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم البلاد اقتربت من 180 ألفا.

ووفق بيانات نشرتها الوزارة، بلغت حصيلة المتعافين 179 ألفا و492، بعد تسجيل 1214 حالة شفاء.

وسجلت الوزارة 1154 إصابة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 204 آلاف و610.

كما أحصت 20 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 5206.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر تويتر، إن عدد المتعافين اقترب من 180 ألفا.

ولفت أن عدد المصابين في مرحلة الشفاء نحو 20 ألفا، مشيرا إلى تباطؤ في انخفاض عدد الإصابات.