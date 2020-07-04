نجاح ثاني اختبار لصاروخ "أطمجة" التركي ذي مدى 200 كم

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل ديمير، نجاح الاختبار الثاني لصاروخ "أطمجة" البحري، بإصابة هدفه بمدى يتجاوز 200 كيلو متر.

وذكر ديمير على صفحته في تويتر، إصابة الصاروخ التركي الصنع، هدفه على مسافة تزيد على 200 كيلو متر.

وقال: "صاروخ أطمجة حلق بعيدا هذه المرة، أدى الوظائف المنتظرة منه بشكل كامل. نستعد لإدارج الصاروخ الجوال في ترسانة الجيش التركي".

تجدر الإشارة إلى أنّ أول اختبار جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وأطلق من سفينة "قينالي أدا" الحربية.

و"أطمجة" وتعني بالتركية الصقر، هو أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

ومع دخوله ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.