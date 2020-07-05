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تشاوش أوغلو: مساعداتنا الطبية وصلت 137 دولة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.07.2020 13:45
آخر تحديث في 05.07.2020 15:07
تشاوش أوغلو: مساعداتنا الطبية وصلت 137 دولة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن بلاده أرسلت مساعدات طبية إلى 137 دولة ضمن جهود المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف تشاوش أوغلو في اجتماع تعريفي بالسياحة الآمنة بولاية أنطاليا (جنوب)، أن بلاده تواصل إرسال دفعات إضافية للدول التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا.

وقال إن تركيا نفذت أكبر عملية إجلاء لمواطنيها بنجاح، بجلبها أكثر من 90 ألف مواطن من 130 دولة.

وأكد أن تركيا من أنجح الدول في مكافحة كورونا ومن بين الدول التي تمتلك أفضل نظام وبنية تحتية في الصحة بالعالم.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن 90 دولة تقدمت بطلب إجلاء مواطنيها، مبينا أن تركيا نسقت مع تلك البلدان وساهمت في إجلاء 230 ألف شخص في هذا الإطار.

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