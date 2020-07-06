تركيا والعراق يبحثان استئناف العمل بإلغاء تأشيرات الدخول المسبقة

بدأت تركيا والعراق مشاورات قنصلية، الاثنين، تتعلق باستئناف العمل بإصدار سمات الدخول (التأشيرات) لمسافري البلدين في المطارات، بدلا من مراجعة السفارات.

جاء ذلك، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، بعد لقاء بين وفد تركي برئاسة وكيل وزير الخارجية المختص بالشؤون القنصليّة ياووز سليم قران، ووفد عراقيّ برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبدالكريم هاشم.

وأوضح البيان أن "المشاورات انطلقت اليوم (الاثنين)، لاستئناف العمل بمُذكّرة التفاهم التي أوقفتها تركيا (في 2016)، والتي أبرمها الجانبان في 2009".

وأعلنت تركيا في فبراير/ شباط 2016 إلغاء العمل بالتأشيرات التي كانت تُمنح للمسافرين العراقيين في المعابر الحدودية والمطارات، والعودة إلى نظام العمل بنظام التأشيرة التي تمنح من السفارة.

وكان السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، قد قال في فبراير/شباط الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019.

يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين قد تراجع في أعقاب سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق عام 2014.