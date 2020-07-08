تركيا ترسل مساعدات طبية إلى ولاية ماريلاند الأمريكية

أرسل مجلس مصدري تركيا، مساعدات طبية تضمنت 100 ألف كمامة في إطار مكافحة فيروس كورونا إلى ولاية ماريلاند التي جرت توأمتها مع ولاية قوجه إيلي التركية.

وحضر مراسم تسليم المساعدات السفير التركي في واشنطن "سردار قليتش"، ووزير ولاية ماريلاند، "جون ويبنسمث"، والرئيس المشارك للجنة التوجيه الأمريكية - التركية "غوناي أفيج"، ومستشار الخدمات الدينية في الولايات المتحدة "بلال كوش بنار".

وأكد قليج وويبنسمث على أهمية المساعدات التركية التي جاءت في وقت عصيب تمر به البلاد، وأنها مؤشر صداقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير التركي، إن هذه المساعدات كسابقتها التي أرسلت بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، هي مؤشر على تضامن الشعب التركي مع الشعب الأمريكي.

من جانبه قال ويبنسمث: "إن هذه المساعدات مؤشر واضح على حسن علاقتنا مع تركيا"، مؤكداً أن علاقات تؤامة المدن تطورت كثيراً بين البلدين خلال السنوات الأخيرة".

وبيّن أن هذه المساعدات لها أهمية كبيرة وهي دليل على التعاون بين الأصدقاء.

وووفقاً لموقع "worldometers" المتخصص برصد إنتشار جائحة كورونا، تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات فيها نحو 134 ألفاً، والإصابات أكثر من ثلاثة ملايين مصاب.