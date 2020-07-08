وزير الصحة التركي: قد تفرض قيود للوقاية من كورونا خلال عيد الأضحى

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا 187 ألفا و511، إثر تماثل 2219 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 22 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و282.

في حين وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 208 آلاف و938، إثر تسجيل 1041 حالة جديدة.

وأجرت تركيا 49 ألفا و302 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و782 ألفا و520.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1172، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 406.

وتعليقا على آخر المعطيات، أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تغريدة على تويتر، أن بعض المدن الكبرى شهدت أعلى معدل أسبوعي من الإصابات خلال الأسبوع الخامس من انتشار كورونا، إلا أن الالتزام بالتدابير أدى إلى انخفاضها.

وقال: " قد تكون هناك بعض القيود في بعض الولايات خلال أيام عيد الأضحى".