الأمن التركي يحيد إرهابيا مدرجا على النشرة الرمادية للمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، أن أحد الإرهابيين الذين تم تحييدهم يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، مدرج على لائحة المطلوبين لدى السلطات بالنشرة الرمادية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابي المطلوب الذي تم تحييده في قضاء جاطاق، هو موسى بولان الملقب بـ"آفاريش".

وأضاف البيان أن السلطات التركية كانت قد خصصت مكافئة مالية مقدارها 500 ألف ليرة (نحو 73 ألف دولار)، لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد الإرهابي بولان.

ويوم 28 يونيو الماضي، أعلنت الداخلية التركية، تحييد 3 إرهابيين خلال عملية مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة "بي كا كا" في ريف ولاية "وان" شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تنفيذ قوات المهام الخاصة لدى جهازي الشرطة والدرك، عملية ضد الإرهابيين في قضاء "جاطاق".

وقالت إن العملية المدعومة بغطاء جوي في "جاطاق" بريف "وان"، أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين كانوا قد استهدفوا عمّالا في الولاية.