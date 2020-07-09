مدير الصحة العالمية الإقليمي يشيد بالنجاح التركي في مواجهة كورونا

أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغ، الخميس، بنجاح تركيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، معبراً عن اعتقاده بأنها تجاوزت منعطفاً هاماً في هذه المواجهة.

وقال كلوغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إنه أبلغ المسؤولين الألمان أن الوضع في تركيا يتيح لها فتح الحدود، مشدداً على أن تركيا تعد مثالاً يحتذى في تحدي الوباء.

وأكد أن تركيا "حققت نجاحاً كبيراً في حماية المسنين من كورونا بفضل التدابير التي اتخذتها" وأنها تجاوزت منعطفاً مهما بمكافحة كورونا، مشيراً في الوقت نفسه إلى تناقص عدد الإصابات والوفيات بنحو 75 في المئة.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي قوجه أن منظمة الصحة العالمية ستفتتح مكتباً لها في إسطنبول للمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.

وأوضح أن المكتب الجديد سيتمتع بمكانة خاصة لدى المنظمة الدولية ويوفر إرشادات حول تلبية الاحتياجات الحالية في مواجهة كورونا.