تركيا.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا تواصل انخفاضها

سجلت تركيا الجمعة، 1493 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 191 ألفا و883.

وأفادت وزارة الصحة التركية، أن إجمالي المصابين بلغ 210 آلاف و965، إثر تسجيل 1003 إصابات جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و323، إثر تسجيل 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتم إجراء 48 ألفا و787 اختبارا للكشف عن كورونا، ليصل إجمالي الاختبارات 3 ملايين و881 ألفا و410.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1182، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 402.

وتعليقا على آخر الإحصائيات، أفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، أن أعداد الإصابات الجديدة تواصل انخفاضها منذ 25 حزيران / يونيو المنصرم.

وأضاف: "اقتربنا من الوصول إلى أقل من ألف (إصابة يوميا)، ولكن ينبغي أن لا ننسى أن الانخفاضات تحدث ببطء أما الارتفاعات فتكون مفاجئة".

كما أكد أن انخفاض وارتفاع أعداد الإصابات مرتبط بمقدار الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.