وزير الدفاع التركي يزور كييف ويلتقي الرئيس الأوكراني

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف، على هامش زيارة رسمية بدأها الخميس.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أقار اجتمع مع زيلينسكي بعد لقائه نظيره الأوكراني أندري تاران في المكتب الرئاسي.

وأشار أن الاجتماع جرى بعيدا عن الصحفيين، بحضور نائب وزير الدفاع التركي محسن دره، وسفير تركيا لدى كييف ياغمور غل دره، ووزير الدفاع الأوكراني أندري تاران.

وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير أقار، إن تركيا ستواصل دعم وحدة الأراضي الأوكرانية، ومستعدة لفعل كل ما يلزم من أجل حل الأزمة بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وأكد أن تعزيز العلاقات بين تركيا وأوكرانيا لن يصب في مصلحة البلدين فحسب، إنما سيولد نتائج إيجابية على المنطقة برمتها.

وفي مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، المطلة على البحر الأسود، إلى أراضيها، في استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.

ومنذ قرار الضم، تتعرض أقلية التتار إلى القمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.