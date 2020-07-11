الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية في غارة جوية بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان السبت، أن تحييد الإرهابيين جاء ضمن عملية "مخلب النمر" المتواصلة منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وأكدت أن عملية "مخلب النمر" ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي بالمنطقة.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.