وزير الصحة: تركيا تشهد تراجعاً في تحول الإصابات بكورونا إلى التهاب رئوي

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا إلى 193 ألفا و217، إثر تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة، السبت، ارتفاع حصيلة الذين أصيبوا بالفيروس إلى 211 ألفا و981 بعد رصد 1016 إصابة جديدة.

كما سجلت الوزارة 21 وفاة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 5344.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن ولايات قارص وجناق قلعة وبارطن وأرتفين وأردهان وكوتاهية ويالوفا، سجلت التراجع الأكبر في إصابات كورونا خلال الأيام الـ3 الماضية.

وأكد قوجه أن تركيا تشهد تراجعا في معدل تحول الإصابات بالفيروس إلى التهاب رئوي، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.