الدفاع التركية: تحييد 2 من "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ارهابيين اثنين في إطار عملية المخلب النمر المستمرة بمنطقة حفتانين شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد إن عملية المخلب النمر متواصلة بكل حزم.

وأشارت إلى تنفيذ غارة جوية على حفتانين بعد رصد إرهابيين اثنين ما أسفر عن تحييدههما.

وشدّدت على أن القوات التركية عازمة على تدمير أوكار المنظمة الإرهابية.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.