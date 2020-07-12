الدفاع التركية: ضبط أسلحة لـبي كا كا الإرهابية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمستلزمات المعيشية العائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمال العراق.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن ضبط الأسلحة والذخائر، جاء في إطار عملية المخلب النمر الجارية منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

ومن بين الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها، 200 قذيفة دوشكا مضادة للطيران، وقذائف صاروخية، وبنادق وغيرها.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.