تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 194 ألفاً

سجلت تركيا، الأحد، 1298 حالة شفاء من فيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 194 ألفا و515.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، ارتفع عدد الإصابات في البلاد، إلى 212 ألفا و993، بعد تسجيل 1012 إصابة.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 5 آلاف و363، بعد تسجيل 19 وفاة.

وارتفع عدد اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 3 ملايين و975، بعد إجراء 45 ألفا و232 اختبارا جديدا.

من جانبه جدّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، دعوته المواطنين عبر حسابه في تويتر، للالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس، من أجل تحقيق النتائج المرجوة.