تركيا.. 19 وفاة بكورونا وشفاء نحو 91 في المئة من المصابين

سجلت تركيا، الاثنين، 1156 حالة شفاء من فيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 195 ألفا و671 ما يمثل نحو 91 في المئة من إجمالي عدد الإصابات.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، ارتفع عدد الإصابات في البلاد، إلى 214 ألفا و1، بعد تسجيل 1008 إصابات.

أما عدد الوفيات فارتفع إلى 5 آلاف و382، بعد تسجيل 19 حالة وفاة.

وارتفع عدد اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و21 ألف و947، بعد إجراء 46 ألفا و492 اختبارا جديدا.

من جانبه جدّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، دعوته المواطنين عبر حسابه في تويتر، للالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس، من أجل تحقيق النتائج المرجوة.