روسيا: "آيا صوفيا" شأن تركي داخلي لا ينبغي لأحد التدخل فيه

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الاثنين، إن فتح تركيا آيا صوفيا للعبادة "شأن داخلي تركي".

وأكد فيرشينين في تصريح للصحافة، ضرورة عدم تدخل الدول الأخرى بمن فيها روسيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مسألة آيا صوفيا شكلت صدى واسعا في العالم.

وأضاف "نحن نتحرك من منطلق أن هذا شأن داخلي تركي، وبطبيعة الحال لا ينبغي لنا ولا للآخرين التدخل فيه".

ولفت إلى أهمية آيا صوفيا عالميا من حيث التراث الثقافي والحضاري.

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو (تموز الجاري)".

و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.