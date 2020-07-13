"قطار 15 تموز" ينطلق الثلاثاء من أنقرة تزامناً مع ذكرى إفشال محاولة الانقلاب

تنطلق الثلاثاء، رحلات "قطار 15 تموز الديمقراطية والوحدة الوطنية" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإفشال محاولة الانقلاب في تركيا.

وذكرت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، في بيان الإثنين، أن مديرية الشركة العامة للنقل بالسكك الحديدية، تطلق الثلاثاء أول رحلة للقطار السريع ضمن رحلات "قطار 15 تموز الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وأوضح البيان أن القطار الفائق السرعة سيقوم طوال شهرين برحلات بين أنقرة-إسطنبول، وإسطنبول-قونية، وأنقرة-أسكي شهير، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وأضاف أن القطار سيقطع خلال هذه الرحلات 43 ألفا و370 كم، وسينقل على متنه 23 ألفا و920 مسافرا.

وأشار البيان أن أول رحلة ستنطلق الثلاثاء من العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

و منتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن والميادين والشوارع بعدد من المدن والولايات التركية.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أو أوقع 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.