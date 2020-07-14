إصابة 3 جنود روس في انفجار قنبلة استهدفت دورية مشتركة في إدلب

أصيب ثلاثة جنود روس الثلاثاء بجروح طفيفة جراء استهداف دورية روسية تركية مشتركة بعبوة ناسفة لدى مرورها على طريق دولي استراتيجي في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن استهداف دورية روسية تركية بعبوة ناسفة لدى مرورها على طريق "إم فور"، ما تسبب بإصابة "ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة"، وجنود أتراك لم تحدد عددهم.

إثر ذلك، "تم اجلاء الجنود وتعليق الدورية"، بحسب البيان.

واستهدفت العبوة الشديدة الانفجار الدورية المؤلفة من عربتين مصفحتين، واحدة روسية والأخرى تركية، لدى مرورها في قرية تقع شمال شرق مدينة أريحا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.