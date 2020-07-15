تركيا ترسل مساعدات طبية إلى قرغيزستان

أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى قرغيزستان، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا.

وحطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تحمل اسم "آيا صوفيا"، الأربعاء، على متنها طرود المساعدات، في مطار مناس الدولي بالعاصمة بيشكك.

وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها، عدد من المسؤولين، أبرزهم نائبة رئيس الوزراء القرغيزي عايدا إسماعيلوفا، ومستشار وزارة الصحة كاليسبيك كاديهانوف، فضلا عن السفير التركي في بيشكك جنكيز كامل فرات، ورئيس الملحقية العسكرية في السفارة محمد فاتح طاش.

وتضمنت المساعدات نحو 20 جهاز تنفس، و50 جهازا لتركيز الأوكسجين، و100 ألف كمامة عادية، و50 ألف كمامة أخرى نوع "إن 95"، و35 ألف بدلة واقية، وألفي قناع وجه، و20 ألف اختبار (PCR)، وغيرها من المستلزمات الطبية.

وقالت إسماعيلوفا في كلمة خلال مراسم استلام الطرود، إن المساعدات التركية تعد بمثابة دعم كبير لبلادها في مواجهة كورونا، متقدمة ببالغ شكرها باسم الشعب القرغيزي، للجمهورية التركية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في قرغيزستان 11 ألفا و977، توفي منهم 160 شخصا، فيما تماثل 3660 شخصا للشفاء، حسب موقع "Worldometeres" الخاص برصد ضحايا الفيروس.