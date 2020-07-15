في ذكراهم.. أردوغان يضع إكليلا من الزهور على نصب شهداء 15 تموز

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت يوم 15 تموز/ يوليو عام 2016.

جاء ذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية الرابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة غولن الإرهابية.

وخرج الرئيس أردوغان من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وتوجه نحو النصب التذكاري الموجود مقابل المجمع.

ورافق أردوغان خلال توجهه نحو النصب التذكاري، عدد من أسر وأقرباء شهداء 15 تموز.

وعقب وضعه إكليل الزهور على النصب، تضرع أردوغان بالدعاء إلى الله وترحم على أرواح الشهداء.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات الانقلابيين العسكرية التي نشروها حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.