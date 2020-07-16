استشهاد 7 أشخاص في تحطم طائرة استطلاع في شرق تركيا

استشهد 7 من عناصر الأمن بينهم طياران، بعد سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة وتحطمها بولاية وان، شرقي البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فجر الخميس.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان وهكاري، شرقي تركيا منذ الاثنين الماضي، مشيرًا أنها من طراز 2015.

وخرجت الطائرة مساء الأربعاء (18.35)، في مهمة استطلاع، من مطار "فريد مَلان" بولاية وان، وعلى متنها 7 من العناصر الأمنية بينهم طياران.

وفي تمام الساعة 22.32 كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة وهي تحلق فوق منطقة "باش قلعه"، حيث كانت في طريقها للعودة.

وتابع الوزير قائلاً: "وبعدها وتحديدًا حوالي الساعة 22.45 اختفت من على الرادار، وفقد الاتصال بها تمامًا، وفي تمام الساعة 23.15 بدأت عمليات البحث عنها بالمنطقة التي فقد الاتصال بها.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس بالتوقيت المحلي من التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل "آرتوس" على ارتفاع 2200 وتحطمت، وتم العثور على حطامها.

وأوضح أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من كان على متنها.

وفيما بعد وصل وزير الداخلية إلى مكان الحادث، رفقة مدير الأمن العام محمد آقطاش، ووالي ولاية وان، محمد أمين بلمز، وقائد فيلق الأمن بقوات الدرك في الولاية، حاجي إيلباش، وقاموا بتفقد مكان الحادث.

كما وصلت في وقت لاحق فرق تابعة لمديرية الأمن العام بولاية وان إلى المكان، وبدأت عمليات انتشال الجثث وحطام الطائرة.