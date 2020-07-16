الجيش التركي يحيّد إرهابيين من "بي كا كا" شمال العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "بي كا كا" الانفصالي، في غارات شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، إن سلاح الجو نفذ غارات على منطقة "الزاب"، بعد رصد تحركات للإرهابيين.

وأوضحت الوزارة أن الغارات أسفرت عن تحييد اثنين من الإرهابيين، وأن العمليات متواصلة في المنطقة ضد التنظيم.

وأشارت إلى اكتشاف نفق للإرهابيين، وضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات في إطار عملية المخلب النمر.

وأوضحت أن النفق الذي تم اكتشافه خلال عمليات التمشيط، يبلغ طوله 1200 مترا، ومصمم على شكل شبكة عنكبوت يضم 5 مداخل و5 مخارج.

كما يضم النفق مكانين للنوم ومطبخا وحماما وخزان ماء، ومقرا للمراقبة موصولا بكاميرا مثبتة على شجرة عند مخرج النفق.

ومن الأسلحة التي ضبطت، بندقية "إم 16"، و مضاد طيران و4 صناديق ذخيرة، و28 قاذف "آر بي جي" مضاد للدبابات، و6 قذائف مضادة للأفراد، وعدد كبير من الذخائر والقنابل اليدوية ومواد متفجرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية ينفذها داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.