تركيا تسجل أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

لليوم الثالث على التوالي، تواصل انخفاض إصابات فيروس كورونا في تركيا إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، الخميس، سجلت البلاد 933 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 216 ألفا و873.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و419 بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وتعافى 1087 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 198 ألفا و820.

فيما أجري 42 ألفا و411 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتعليقا على الأرقام، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة إن العلاقة بين عدد الاختبارات وعدد الإصابات الجديدة لا تكون متوافقة بالضبط.

وأضاف أن يوم 15 يونيو/ حزيران الماضي، سجلت تركيا 1592 إصابة، وكان عدد اختبارات الكشف بذلك اليوم 42 ألفا.

وأوضح أن عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس يختلف حسب الحاجة، وما يحدد النتيجة هو التدابير.