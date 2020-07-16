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مساعدات طبية تركية إلى فنزويلا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 16.07.2020 13:23
آخر تحديث في 16.07.2020 13:45
مساعدات طبية تركية إلى فنزويلا

أقلعت طائرة شحن عسكرية تركية محملة بالمساعدات الطبية، الخميس، من العاصمة أنقرة إلى فنزويلا، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأشرفت وزارة الصحة التركية على تجهيز المستلزمات الطبية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم تحميل المساعدات على طائرة شحن من طراز " أي 400 إم" تابعة للقوات المسلحة التركية، في مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة.

وطبع على صناديق المساعدات الطبية شعار الرئاسة التركية، وكتبت مقولة جلال الدين الرومي "مولانا" باللغتين التركية والإسبانية "هناك الكثير من الآمال خلف اليأس، والكثير من الشموس خلف الظلام".

الجدير بالذكر أن تركيا تواصل إرسال المساعدات الطبية إلى الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

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