القبض على اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، القبض على اثنين من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابيين في منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وأضافت أن عملية قوات الأمن جاءت بهدف إحباط الأعمال الإرهابية الرامية إلى تبديد أجواء الأمن والسلام في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان بي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.