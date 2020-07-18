ابنة شقيق الإرهابي صالح مسلم تسلم نفسها للأمن التركي

سلّمت داليا محمود مسلم، ابنة شقيق "صالح مسلم" أحد قادة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، نفسها لقوات الأمن التركية بولاية مرسين (جنوب) عن طريق الإقناع.

وقالت مصادر أمنية، السبت، إن "داليا محمود مسلم" (21) عاما والملقبة داخل التنظيم باسم "فيان شرفان" سلّمت نفسها يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بعد إقناعها من قبل فرق الأمن بضرورة الاستسلام.

وأضافت المصادر أن داليا مسلم اعترفت في التحقيق أنها ابنة شقيق "صالح مسلم"، المتحدث باسم امتدادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا.

وقالت داليا في التحقيق إنها كانت الحارس الشخصي للإرهابية "غولتن آلتاش" الملقبة باسم "أسماء سامور" في سوريا، والمطلوبة لدى الجهات الأمنية التركية على النشرة الحمراء.

وأكدت أن والدها محمود شقيق صالح مسلم، ينشط داخل تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" في مدينة عين العرب السورية على الحدود مع تركيا.

من جهتها، قالت المصادر الأمنية ذاتها، إن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع، وصل 110 منذ مطلع العام.

وتولى صالح مسلم، رئاسة تنظيم "ب ي د" الإرهابي ما بين 2010 و2017.

وفي 13 فبراير/ شباط 2018، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة أنقرة مذكرة بإلقاء القبض عليه، لتورطه في أعمال إرهابية داخل تركيا.

يشار أن الداخلية التركية أدرجت اسم "مسلم" في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالقائمة الحمراء، وأعلنت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو 583 ألف دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.