الأب مانويل مسلم: على المسيحيين تقدير إعادة آيا صوفيا مسجدا

دعا الأب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، المسيحيين في العالم، إلى تقدير خطوة تركيا بإعادة "آيا صوفيا" إلى مسجد.

وقال مسلم مخاطبا المسيحيين في شريط مصور نشره على "فيسبوك" الجمعة، "انتبهوا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع قدر وكرامة كنيستنا آيا صوفيا".

وأضاف أن الرئيس أردوغان "أعاد آيا صوفيا من متحف تدوسه أقدام الأمم، إلى عظمة ومحبة واحترام وتقدير جامع، يُسبّح فيه اسم الله ويُمَجّد اسمُه".

وأردف مسلم: "ما دام المسلم يحترم كنيستي فهو يحترمني"، لافتا إلى أن "التاريخ والأقدار شاءت أن تنتقل هذه الكنيسة العظيمة مع أهلها إلى الإسلام".

وتطرق إلى أحداث تاريخية بخصوص الكنائس والمساجد قائلا: "في إسبانيا وأرضنا العربية، تحولت بعض كنائسنا إلى جوامع، وبعض جوامعهم إلى كنائس، وكان أهلها يقرؤون في آيا صوفيا الإنجيل، واليوم يقرؤون فيها القرآن".

ولفت مسلم إلى أنه "في كثير من البلدان العربية التي اندحر عنها الاحتلال الاستعماري سلّمت الكنائس إلى الحكومات الإسلامية لتتحول إلى جوامع، وفي بعض كناس مدن أوروبا يتناوب المسيحيون والمسلمون الصلاة".

ووجه خطابه للمسيحيين قائلاً "لا تمنعوهم أن يصلوا في كنائسنا فهم شعبنا، ونحن شعبهم وهم دمنا ولحمنا ونحن دمهم ولحمهم".

وشدد مسلم على أنه "يجب على المسيحي أن يحمي المسلم، وعلى المسلم أن يحمي المسيحي العربي".

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية مؤخرا، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو/ تموز الجاري.