تركيا.. إصابات كورونا تحت الألف لليوم الخامس على التوالي

واصلت إصابات فيروس كورونا في تركيا، الانخفاض لليوم الخامس على التوالي إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

وحسب معطيات وزارة الصحة التركية، السبت، سجلت البلاد 918 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 218 ألفا و717.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و475 إثر تسجيل 17 حالة جديدة.

وتماثل 1179 مريضا للشفاء من الفيروس، لتصبح حصيلة المتعافين 201 ألف و13.

وأجري 40 ألفا و943 فحصا للكشف عن كورونا، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 4 ملايين و232 ألفا و67.

وتعليقا على الأرقام، أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة قائلا: "عدد الإصابات انخفض بـ90 منذ آخر مرة سجلنا فيها إصابات تفوق