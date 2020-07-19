أنقرة ترسل دفعة مساعدات طبية جديدة إلى جمهورية شمال قبرص التركية

أرسلت تركيا، الأحد، دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في إطار دعمها لمواجهة وباء كورونا.

وشهدت العاصمة لفكوشا، إقامة مراسم لاستلام المساعدات الطبية، حضرها رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ووزير الصحة علي بيلّي، وسفير أنقرة لدى لفكوشا، علي مراد باشتري.

وفي كلمة له خلال مراسم استلام المساعدات، أعرب "تتار" عن شكره لتركيا إزاء مساندتها بلاده في مواجهة وباء كورونا.

وأشار إلى أن الدفعة الأخيرة من المساعدات الطبية تضمنت وحدات اختبار للكشف عن كورونا، وأجهزة تنفس صناعي وغيرها من الأجهزة والمسلتزمات الطبية.

بدوره، قال "بيلّي" إن تركيا قدمت حتى الآن، دعماً كبيراً لبلاده في إطار مواجهة كورونا.

وشدد على أهمية وصول مساعدات أنقرة لبلاده، تزامناً مع الذكرى السنوية لعملية السلام التي نفذتها وحدات خاصة من الجيش التركي لحماية القبارصة الأتراك من مجازر القبارصة اليونانيين.

من جانبه، أكد السفير التركي في لفكوشا، على استمرار التضامن والتعاون بين شعبي البلدين.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في شمال قبرص التركية، 108 توفي منهم 4، وتعافى آخر مصاب من الفيروس، يوم 11 مايو/أيار الماضي، ويبلغ من العمر 83 عاما.