تركيا تتولى قيادة "المهام البحرية المشتركة" في خليج عدن

ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.