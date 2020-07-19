معرض افتراضي للتعريف بالجامعات التركية عالمياً

يُشرف مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) على تنظيم معرض افتراضي، الإثنين، للتعريف بالجامعات التركية في 142 بلدا، بعدما حال تفشي فيروس كورونا دون تنظيمه "واقعيا".

ويُنظم هذا المعرض الافتراضي، الذي يعد الأول من نوعه، تحت شعار "المعرض الافتراضي للدراسة في تركيا 2020"، ويستمر ثلاث أيام.

وسيتم خلال المعرض، الذي يستهدف الطلاب الشباب في 142 بلدا حول العالم، التعريف بـ190 جامعة تركية والإمكانات الدراسية المتوفرة فيها، عبر الرابط الالكتروني (www.virtualfair-yok.gov.tr).

وسيشهد المعرض مشاركة، رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، ووقف "المعارف"، ومعهد "يونس إمره"، وغيرها من المؤسسات والمنظمات التركية.

ويستمر المعرض أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، بين الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ)، و20:00 (17:00 ت.غ).

وقال رئيس المجلس، البروفيسور يكتا سراج، إنهم تحركوا بسرعة عبر العديد من الإجراءات لحماية نظام التعليم العالي من التأثيرات السلبية لتفشي كورونا.

وأضاف سراج، أن المعرض الافتراضي سيشكل فرصة مهمة للتعريف بالجامعات التركية وإمكانات التعليم في البلد.

وأشار إلى عزم المجلس تنظيم المعرض خلال السنوات المقبلة لتقوية جاذبية تركيا في مجال التعليم العالي عالميا.