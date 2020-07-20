لليوم الـ322.. "أمهات ديار بكر" تواصلن الاعتصام لاسترداد أولادهن من بي "كا كا" الإرهابي

تواصل أمهات ديار بكر، المختطف أولادهنّ من قبل "بي كا كا" الإرهابي، الاعتصام أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر لليوم الـ 322، للمطالبة باسترداد فلذات أكبادهنّ من قبضة التنظيم.

ومنذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019، تستمر الأمهات في الاعتصام أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بالولاية (جنوب شرق)، إذ يعتبرنه المسؤول عن اختطاف أبنائهن، وزجهم في صفوف "بي كا كا".

وقالت صونغول ألطينتاش، والدة إحدى المختطفين، إنها ستواصل الاعتصام لحين استرداد ابنها "مسلم" من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأوضحت أنها تعيش آلام فقدها لابنها منذ 6 سنوات، معربة عن غضبها تجاه "بي كا كا" وحزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه باختطاف ابنها وتقتياده إلى صفوف التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن حزب الشعوب الديمقراطي و"بي كا كا" يمارسان الظلم على المكوّن الكردي في تركيا.

بدورها، قالت نجيبة تشيفتشي، إنها جاءت إلى ديار بكر قادمة من ولاية هكّاري أقصى جنوب شرقي البلاد، للاعتصام، أملاً منها في استرداد ابنها "روشات" المختطف من قبل "بي كا كا".

وأشارت إلى أن ابنها الآخر، قُتل على يد "بي كا كا" قبل 3 سنوات، خلال بحثه عن شقيقه المختطف.

وتتهم الأمهات المعتصمات، حزب "الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في اختطاف أبنائهن، وزجهم في صفوف "بي كا كا".

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين والفنانين والصحفيين والكتاب والرياضيين والمنظمات المدنية ورجال الدين وكافة فئات المجتمع التركي.

وحظي الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.