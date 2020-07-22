أردوغان ينشر مقطع فيديو عن آيا صوفيا بعدة لغات

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مقطع فيديو في حسابه على تويتر، حول مسجد آيا صوفيا الذي يستعد لاستقبال المصلين يوم الجمعة القادم.

وتضمن الفيديو مشاهد من آيا صوفيا مرفقة بمقطوعة موسيقية من ألحان وكلمات يوجل أرزين.

وأرفق أردوغان مقطع الفيديو بعبارة "آيا صوفيا... دع الرياح تهب في قبتك، منذ الأزل حريتك، أنت لنا ونحن لك".

وتتضمن المقطوعة الموسيقية عبارات باللغات التركية والقرغيزية والبوسنية والألبانية والأذربيجانية والكردية والعربية والبنغالية والسواحلية.

وكلمات المقطوعة الموسيقة على الشكل التالي:

"أيا صوفيا، نلجأ إلى ظل قبتك من العاصفة والرعد والليل وحرارة الشمس الحارقة.

آيا صوفيا، سنقف أمامك دون خجل، وأنت ستفتخر بأحفاد الفاتح.

آيا صوفيا لست مجرد حجر، نردد اسمك للعالم بأعلى صوت. نحن أحياء ونقف هنا.

لا إله إلا الله محمد رسول الله.

يا آيا صوفيا أنت عزيز على قلبي منذ الأزل، أنت آلام سنوات صمتي المحتاجة إلى الصوت.

عيناي لا تعرفانك فهما عمياوان، وأنت الدواء لهما.

من أجلك اجتمعنا، أبناء الجبل والصحراء والبحر.. نحن المشتاقون إلى بعضنا..

نحن حلم سيدنا إبراهيم. فلتصدح أصوات أحفاد بلال الحبشي في هذا المكان الذي يجمعنا ويوحدنا بيضا وسودا.

أتيناك بسلام مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى.

الشمس والقمر معاً تحت قبتك البريئة. والآن نحن على أعتابك بأقدام حافية تقف على الرمال الساخنة.

أنت كفاحنا، وقوتنا. أنت رمز خلاص الإنسانية الجريحة.

آيا صوفيا.. دع الرياح تهب في قبتك، منذ الأزل حريتك، أنت لنا، ونحن لك".