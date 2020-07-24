توافد جموع المصلين إلى ساحة آيا صوفيا للمشاركة في أداء أول صلاة للجمعة

بدأت حشود من المواطنين الأتراك وغيرهم التوجه منذ فجر الجمعة نحو ساحة جامع آيا صوفيا الكبير للمشاركة في أداء أول صلاة للجمعة فيه منذ 86 عامًا.

واكتظت حديقة مسجد السلطان أحمد وساحة آيا صوفيا بالمصلين الذين اصطحبوا معهم سجادات الصلاة، وهم يرتلون آيات من القرآن الكريم.

كما هتف البعض بشعارات مثل "كسرت السلاسل وفتحت آيا صوفيا"، وشعارات داعمة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتجمع عدد كبير من الصحفيين، بينهم أجانب لتغطية الحدث العظيم، إضافة إلى العديد من السياح وسط تدابير أمنية.

وضمن التدابير الوقائية تم إنشاء 17 نقطة صحية تضم كادرا طبيا مكونا من 736 شخصا، و100 سيارة إسعاف ومروحية.

هذا وتم تخصيص مكانين مكشوفين للنساء بالقرب من ضريح السلطان أحمد وحديقة محمد عاكف، و3 مناطق مكشوفة للرجال في ميدان المسجد وميدان السلطان أحمد وجادة ييراباتان.

وقبيل صلاة الجمعة، بدأت رئاسة الشؤون الدينية برنامجاً لتلاوة القران الكريم والأدعية في المسجد، يقرأ فيها أشهر القراء الأتراك سورا من الذكر الحكيم بدأوها بسورة الكهف، ومن المنتظر أن ينهي البرنامج بدعاء رئيس الشؤون الدينية على أرباش.

وتواصل وكالة الأناضول التركية، بثها المباشر للمنطقة وفعالية الافتتاح عبر موقعها الإلكتروني.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ العام 1934، تفعيلًا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في وقت سابق يوليو/تموز الجاري.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.