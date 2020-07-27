أردوغان: بعد افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة لن نسمح بالتطاول على أذاننا وعلمنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول للعبادة "يمثل ميلاد أمة من جديد".

جاء ذلك في كلمة، الإثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن عودة آيا صوفيا كمكان للعبادة بدلا من متحف، يبعث السرور في نفوس الناس من كافة الأديان".

وتابع : "لن نتردد أبداً في الرد بقوتنا المشروعة النابعة من القانون الدولي على من يواجهوننا بالإملاءات".

وأردف قائلا: "مع إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة نشهد ولادة أمة من جديد".

وتابع: "نقسم اليوم مجددا على أننا لن نسمح لأحد بالتطاول على أذاننا وعلمنا ووطننا".

وأوضح أن فريقا أمنيا من 500 شخص سيتولى بشكل مستمر حماية "آيا صوفيا".