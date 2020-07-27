قوات تركية تصل أذربيجان للمشاركة بمناورات عسكرية شاملة

وصل، الاثنين، مجموعة من القوات العسكرية التركية، إلى جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم بأذربيجان)، للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان.

وأوضح مراسل الأناضول أن مراسم أُقيمت لاستقبال الجنود الأتراك في جسر أوميت عند معبر سيديريك الحدودي لجمهورية نخجوان.

وتخلل المراسم عزف للنشيدين الوطنيين التركي والأذربيجاني، تمركز على إثرها الجنود الأتراك بالوحدات العسكرية في نخجوان.

ومن المقرر أن تبدأ القوات المسلحة التركية والأذربيجانية يوم 29 يوليو/ تموز الجاري، إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوما.

وستتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

كما سيتم خلال المناورات اختبار جاهزية القوات على تنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر، بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو/ تموز الجاري بالمدفعية، على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.