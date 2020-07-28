أردوغان مفتتحاً "دير سوميلا" بطرابزون: نموذج لحفاظ تركيا على تراثها الحضاري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون (شمال)، يعد نموذجا لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري.

جاء ذلك في كلمة أردوغان، الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح القسم الثاني من الدير التاريخي بعد ترميمه.

وأضاف: "لو كنا أمة تستهدف رموز المعتقدات الأخرى لما بقي دير سوميلا قائما بعد مرور 5 قرون تحت حكمنا".

وتابع أردوغان: "نلفت انتباه من ينتقدون تركيا إلى دير سوميلا، الذي يعد نموذجا حيا لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري".

ومضى قائلا: "مواطنونا الأرثوذكس سيؤدون طقوس مريم العذراء بدير سوميلا في طرابزون يوم 15 أغسطس، إثر ترميمه".

كما تطرق أردوغان إلى مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول الذي فتح للعبادة مجددا بعدما كان متحفا.

وأردف أردوغان: "أعتقد أننا نستحق الثناء على إحيائنا آيا صوفيا ومحافظتنا عليه".

من ناحية أخرى، قال الرئيس: "سنكافح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، سواء من أجلنا أو من أجل أصدقائنا".