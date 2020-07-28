أردوغان يهنئ الشعب التركي والعالم الإسلامي بقرب حلول عيد الأضحى

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعب بلاده والعالم الإسلامي أجمع، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، عقب زيارة قبر والديه، ووالدي عقيلته في مقبرة "قراجا أحمد" بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان للصحفيين الذين استقبلوه عند خروجه من المقبرة: "قبل كل شيء، أهنئ كافة أبناء شعبي، والعالم الإسلامي كله بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف أن عيد الأضحى وسيلة لبشائر الوحدة والتضامن، معربا عن ثقته بأن الإنسانية ستجتاز العديد من المحن التي تمر بها خلال الفترة الحالية.

وأشار أردوغان إلى أنه في العيد ينتشر السرور داخل منازل الفقراء، والمساكين، وذوي الدخل المحدود، بفضل توزيع لحوم الأضاحي.

وبيّن أن عيد الأضحى المبارك هذا العام تزامن مع افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير للعبادة، متمنيا الفرحة والسرور والوحدة والتضامن للجميع بمناسبة العيد.

ودعا الرئيس التركي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر انتشار كورونا خلال العيد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، مثل ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية.