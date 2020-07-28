أقار: الدعم الخارجي لحفتر العائق الأكبر للسلام في ليبيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا يمثل العائق الأكبر أمام السلام في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في ندوة افتراضية نظمها "وقف التراث التركي" (مؤسسة فكرية مقرها واشنطن)، تحت عنوان "استراتيجية تركيا الدفاعية وآخر المستجدات في المنطقة".

وأكد أقار أن هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها.

ولفت وزير الدفاع إلى أن بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية تدعي تأييدها للحل السياسي في ليبيا، بينما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية.

وأكد أن هذا الدعم الخارجي (لحفتر) هو العائق الأكبر أمام السلام والاستقرار في ليبيا.

وشدّد أقار على تعاون تركيا مع كافة الأطراف الداعمة للحل السياسي في ليبيا، وأنها ستواصل دعم الحكومة الليبية.