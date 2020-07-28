تركيا تبدي استعدادها للحوار مع اليونان حول شرقي المتوسط والأخيرة ترحب

أعرب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن استعداد بلاده لإجراء حوار مع اليونان دون شروط مسبقة، معلناً تعليق عمل ثالث سفينة تركية للتنقيب في المنطقة لمنح المحادثات فرصة للنجاح.

وقال قالن، في تصريح لقناة "سي إن إن تورك"، الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلعب دورا بنّاءً كوسيط في هذه المرحلة التي تشهد توترا مع اليونان.

وأوضح أن ميركل تتبع نهجا يعتمد على التقدم بخطوات لخفض التوتر في بحر إيجة وشرقي المتوسط، واتخاذ إجراءات لبناء ثقة متبادلة، وتأسيس أرضية مشتركة للخروج بمجموعة قرارات إيجابية تتعلق بتركيا في هذه المرحلة التي تترأس فيها ألمانيا الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن ميركل تعرضت بسبب ذلك لانتقادات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "نهجنا سيكون إيجابيا جدا".

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود فجوات في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالجرف القاري لبحر إيجة والجزر وشرقي المتوسط. واستطرد: "لا يوجد تعريف قانوني بهذا الخصوص، حيث ينص القانون البحري الدولي على حل القضايا المتنازع عليها بشكل ثنائي بين الدول".

ولفت قالن إلى وجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء محادثات معها دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.

كما شدد قالن على ضرورة البدء بشكل موازٍ بمفاوضات على المناطق المتنازع عليها في قبرص بين جمهورية شمال قبرص التركية والجانب الرومي من الجزيرة.

وأردف: "قلنا إننا على استعداد، دون قيد ولا شرط مسبق، لكي يعود شرقي المتوسط من كونه ساحة صراع إلى بحر للسلام".

وأوضح أن سفينة "أوروج رييس" من المخطط لها أن تجري مسحا على بعد 180 كيلومترا من جزيرة ميس، مؤكدا أن السفينة ستتوقف مدة من الزمن بتعليمات من الرئيس التركي حتى تظهر ثمار المفاوضات.

ووجه قالن رسالة إلى اليونان وقبرص الرومية قائلاً: "فلنعمل على حل قضايانا الثنائية بشكل ثنائي، ولا تحاولوا الضغط على تركيا من خلال عضويتكم في الاتحاد الأوروبي، حينها لن تتمكنوا من تحصيل أي نتيجة".

في المقابل، رحب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بتصريحات الناطق باسم الرئاسة التركي، وأكد استعداد بلاده للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديدات.

وأشار ديندياس في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا في أثينا إلى أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمن في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

ولفت إلى اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، في العاصمة أنقرة أمس، وقال: "وفقًا للانطباع الذي وصلنا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا".