اجتماع استشاري إعلامي بين خارجيتي تركيا وإيران

عقدت وزارة الخارجية التركية ونظيرتها الإيرانية، الأربعاء، لأول مرة، اجتماعا استشاريا في مجال الإعلام.

جاء ذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس بين متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، ونظيره الإيراني عباس موسوي، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن أقصوي وموسوي، شددا على ضرورة انعكاس العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين، إلى مجال الإعلام.

وأضافت المصادر أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإعلام، وتشكيل آليات بهذا الخصوص.

كما اتفقا على عقد اجتماعات استشارية بمجال الإعلام، بشكل دوري ومستمر.