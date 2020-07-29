"الصاعقة-4".. عملية تركية لضرب أوكار "بي كاكا" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إطلاق عملية "الصاعقة -4" لضرب أوكار منظمة "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العملية تهدف إلى ضرب أوكار المنظمة الإرهابية الانفصالية، وتحييد الإرهابيين المحتمين بجبال المنطقة.

ولفت البيان إلى أن العملية بدأت الأربعاء في ولاية "تونج ايلي"، بمشاركة 1006 أفراد من قوات الأمن والشرطة والدرك والقوات الخاصة التابعة للشرطة.

وأضاف أن "الصاعقة-4"، تأتي استكمالًا لسلسلة من العمليات التي جرى إطلاقها في المنطقة لدك أوكار المنظمة الإرهابية الانفصالية.

وكانت الوزارة قد أطلقت في 13 يوليو/ تموز الجاري، عملية "الصاعقة -1" في المناطق الريفية بولاية شرناق (جنوب شرق)، بهدف تدمير أوكار منظمة "بي كا كا" الإرهابية وتحييد عناصرها.

وفي 19 يوليو، أطلقت عملية "الصاعقة -2" في ريف هكاري، وفي 26 من الشهر ذاته، نفذت عملية "الصاعقة-3" في أرياف ولايات آغري وإيغدير وقارص (جنوب شرق).

وبهذا الخصوص، أعلنت وزارة الداخلية، تحييد 8 إرهابيين حتى الآن خلال الأنشطة المستمرة لعملية "الصاعقة -4".

وأشار بيان للداخلية، إلى تدمير 24 كهفًا ومخبئًا، ومستودعات تابعة للمنظمة الانفصالية، وضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية.

وأكّد البيان أن "الصاعقة-4" تهدف إلى القضاء على الإرهاب في البلاد، وأن أنشطة العملية لا تزال متواصلة وتحظى بدعم السكان المحليين.