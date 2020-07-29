تركيا تخطط لإعادة فتح جميع المدارس في حال استمرار تراجع كوفيد-19

تخطط تركيا لإعادة فتح المدارس بكافة مراحلها في عموم البلاد في 31 أغسطس، لتمكين الطلاب من العودة إلى الفصول الدراسية واستئناف عملية التعليم بالشكل التقليدي وإتاحة المجال للآباء العاملين بالتوجه إلى أعمالهم بانتظام، وذلك إذا ما استمرت أعداد الإصابات بالتراجع وصولاً إلى الاستقرار في البلاد.

ويستعد المعلمون والإداريون لاتخاذ كافة الاحتياطات الصحية اللازمة في المدارس، في حال افتتاحها المشروط بانخفاض معدل الإصابات اليومية إلى ما دون الـ 900 حالة وفق ما سمي بالخطة أ، كما صرح مصدران حكوميان لوكالة رويترز.

وكانت العملية التعليمية في تركيا قد تحولت إلى التعليم عن بعد في شهر مارس عندما بدأت الحكومة بتطبيق الحجر المنزلي الذاتي للحد من تفشي الفيروس المستجد. ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أغسطس بعد إعادة فتح جزء كبير من الاقتصاد في 1 يونيو. لكن ارتداء الأقنعة الواقية واتخاذ إجراءات النظافة الأخرى لا تزال مطلوبة في الأماكن العامة.

ومنذ أن رفعت تركيا معظم إجراءات الإغلاق الشهر الماضي، شهدت أعداد الإصابات والوفيات انخفاضاً كما ازدادت أعداد المتعافين بشكل كبير بفضل الجهود التي بذلتها الدولة للسيطرة على الوضع.

وتتعاون وزارتا التعليم والتكنولوجيا في استصدار اعتمادات رسمية للمدارس وفقاً لمعايير النظافة، حيث تقرر أن تحصل المدارس التي تمتثل للمعايير المحددة على شهادة "مدرستي نظيفة".

وقد وضعت وزارة الصحة بالفعل العديد من المبادئ التوجيهية لتنفيذ إعادة فتح المدارس، بدءاً من التطهير المستمر إلى التباعد الاجتماعي في الفصول الدراسية ومراقبة ارتداء الطلاب للأقنعة الواقية في جميع الأوقات.

كما تقرر أن تقوم المدارس بتطبيق إجراءات الامتثال للمبادئ التوجيهية الشاملة بشكل منفصل، مثل تهيئة أكثر من مكان للمطهرات والتحقق من درجة حرارة الطلاب والموظفين أثناء دخولهم المدرسة، وإعادة ترتيب المقاعد المدرسية داخل الفصول الدراسية للحفاظ على دوران الهواء المناسب.

وتشمل تدابير النظافة أيضاً إجراءات وقائية في الحافلات المدرسية والمختبرات وقاعات التدريب والملاعب. وستقوم السلطات المعنية بالكشف عن المدارس التي تتقدم للحصول على الشهادة.

وصرح المسؤولون أن الحكومة ستتخذ قراراً نهائياً أواخر الشهر المقبل بناءاً على مدى انتشار العدوى وتوصيات المجلس العلمي المختص بإدارة هذا الوباء.