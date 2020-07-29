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خفر السواحل التركي ينقذ 145 طالب لجوء في بحر "إيجة"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 29.07.2020 12:48
آخر تحديث في 29.07.2020 13:52
خفر السواحل التركي ينقذ 145 طالب لجوء في بحر إيجة

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، الأربعاء، 145 طالب لجوء، في مناطق متفرقة من بحر إيجة، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان.

وأوضحت مصادر صحفية، أن خفر السواحل أنقذ 41 طالب لجوء قبالة سواحل "قرة بورون" في ولاية إزمير (غرب)، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.

وتم إنقاذ 25 آخرين قبالة سواحل "قرة عبد الله" في الولاية، بعد أن أرغمهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية.

وفي ولاية جناق قلعة (شمال غرب)، أنقذت الطواقم 19 طالب لجوء من جنسيات مختلفة قبالة سواحل "أحمتشة"، إثر تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم، أثناء توجههم إلى جزيرة ميديللي اليونانية.

كما أنجدت الطواقم 60 طالب لجوء قرب جزيرة "مادن" في ولاية بالكسير (غرب)، إثر دفع خفر السواحل اليوناني بقاربهم إلى المياه التركية، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير قانونية.

وبعد أن أوصلت طواقم خفر السواحل التركي طالبي اللجوء إلى بر الأمان، اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، لتقوم بتسليمهم على إثرها إلى الجهات المعنية.

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