أردوغان: عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم وإصرار تركيا على تتويج نضالها الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لها ولأشقائها بالمنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس التركي، الخميس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك".

وأضاف أن بلاده لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية كما فعلت خلال فتح جامع "آيا صوفيا" الكبير للعبادة مجددا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية لحماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وتطرق أردوغان إلى تفشي فيروس كورونا، قائلا: "مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، اقتربت كافة القطاعات باستثناء السياحة من العودة إلى الوضع الذي كان قبل تفشي الفيروس".

وأوضح أن تركيا نالت تقدير العالم لنجاحاتها في مجال الصحة وغيرها خلال مرحلة تفشي كورونا.