اليونان تبدي رغبتها في ترسيم الحدود البحرية مع تركيا أسوة بالاتفاق مع إيطاليا

أبدت الحكومة اليونانية رغبتها في الحوار مع تركيا، لترسيم حدود المناطق البحرية.

جاء ذلك على لسان، المتحدث باسم الحكومة، ستيليو بيتساس، الخميس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تناول المستجدات في بحري إيجه، والمتوسط.

وأضاف أنه يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، خاصة لدى نشوب توترات بين البلدين.

وأردف "نريد الحوار مع تركيا لتحديد حدود مناطق الصلاحية البحرية، أسوة باتفاقنا مع إيطاليا".

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت اليونان وإيطاليا على اتفاقية بشأن ترسيم الحدود في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، وذلك بهدف إقامة منطقة اقتصادية حصرية.