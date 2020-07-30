تركيا.. 967 إصابة جديدة بكورونا وعدد المتعافين يتجاوز من 214 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بتركيا، الخميس، إلى 213 ألفا و539، إثر تسجيل 982 حالة شفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، تشخيص 967 إصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 229 ألفا و891.

وسجلت تركيا 15 وفاة جراء الفيروس في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و674.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 4 ملايين و754 ألفا و331.

وبلغ معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 9.3 %.

وأفاد وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، أن عدد المرضى ذوي الوضع الحرج ارتفع إلى 561 بعد أن كان 542 أمس.

وأضاف أنه تم تشخيص 967 إصابة بالفيروس من بين 43 ألفا و236 اختبارا.